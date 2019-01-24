Януковичу вынесли приговор

Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по двум из четырех обвинений — в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Соответствующее решение принял суд в Киеве, сообщает УНИАН в четверг, 24 января.

Как передает ТАСС, защита бывшего украинского лидера заявила о намерении подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по делу о госизмене. Государственные обвинители просили для него 15 лет лишения свободы по совокупности обвинений.

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Рассмотрение дела против бывшего президента Украины началось в конце июня 2017 года. Ему инкриминировались четыре статьи Уголовного кодекса Украины: «Государственная измена» (часть 1 статьи 111), «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» (часть 2 статьи 437), «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (часть 3 статьи 110) и «Виды соучастников» (часть 5 статьи 27).

Янукович находится в России и не посещал суды на родине с 2014 года, когда он был вынужден покинуть Украину после массовых акций протеста, приведших к государственному перевороту.

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