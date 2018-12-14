Суд «освободил» деньги окружения Януковича

Печерский районный суд Киева снял арест денежных средств окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича, которого на родине обвиняют в государственной измене. Об этом говорится в материалах суда, сообщает в пятницу, 14 декабря, UkraNews.

С жалобой в суд обратилась компания «Аскор-Инвест». Арест был снят со средств, которые находятся на счетах Всеукраинского банка развития, а также в «КБ "Земельный капитал"», Международном инвестиционном банке (совладельцем которого является президент Украины Петр Порошенко), «Альфа-банке», Проминвестбанке, «КБ "Глобус"» и Укрсиббанке.

Сумма «освобожденных» средств не уточняется. Решение суда обжалованию не подлежит.

Материалы по теме За русских и мир Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины

В ноябре министр обороны Украины Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков внесли в правительство страны варианты распределения конфискованных средств, якобы принадлежащих Януковичу. Они предложили направить четыре миллиарда гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники, а еще один миллиард гривен — на строительство военных объектов.

Виктор Янукович покинул пост президента Украины в результате массовых акций протеста, прошедших в Киеве и других городах страны с ноября 2013-ого по февраль 2014 года и получивших название Евромайдан (так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности, площади Независимости в Киеве). Бывший глава государства был вывезен в Россию. На родине ему вменяют государственную измену, пособничество в ведении агрессивной войны и изменений границ Украины после того, как в марте 2014 года жители Крыма проголосовали за возвращение в состав России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!