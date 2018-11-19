Суд разрешил Януковичу полежать

Бывший президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняют на родине в государственной измене, сможет выступить на суде с последним словом сидя или лежа на больничной койке. Об этом на заседании 19 ноября сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает «Украинская правда».

«Если обвиняемый Виктор Янукович до определенной судом даты не сможет вылечиться, суд не сочтет пренебрежением или проявлением неуважения к суду, если Виктор Федорович Янукович выступит в суде с последним словом сидя или лежа на больничной койке, если здоровье не сможет ему позволить перед судом стоять», — сказал Девятко.

Материалы по теме За русских и мир Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины

Адвокат экс-президента Александр Горошинский заявил, что его подзащитный не может «самостоятельно передвигаться и даже вставать с постели», поскольку получил травму позвоночника и сустава. Он просил отложить заседание до выздоровления Януковича.

«Дело это неординарное, дело публичное, освещается в СМИ, простите, выступать лежа...» — сказал Горошинский.

Судья заявил, что в представленной медицинской справке нет «ни слова о травме позвоночника», поэтому он не допустит «откровенной лжи».

Заседание, которое должно было состояться 3 декабря, перенесли на 5 декабря. К этому моменту пройдет три недели, которые, по словам адвоката, требуются Януковичу для лечения. Предполагается, что бывший глава государства выступит по видеосвязи.

Материалы по теме На газах Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого

Горошинский просил суд обратиться в больницу за точным диагнозом и сроками лечения экс-президента, а также ходатайствовал о допросе бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Судья Девятко в ответ попросил адвоката не превращать процесс в цирк. «Вы прекрасно знаете, что не можете извлекать кроликов из шляпы. У нас стадия последнего слова. Допросы закончились», — подчеркнул судья.

18 ноября сообщалось, что Янукович попал в больницу в Москве, получив травму при игре в теннис.

Виктор Янукович был свергнут с поста президента Украины в результате массовых акций протеста, которые происходили в Киеве и других городах страны с ноября 2013-го по февраль 2014 года. Поводом для митингов, получивших название «Евромайдан», стало решение правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В конце февраля экс-президент был вывезен в Россию. В марте 2014 года жители Крыма на референдуме проголосовали за возвращение в состав России, весной начался вооруженный конфликт на Донбассе, в развязывании которого Киев обвиняет Москву. На родине Януковичу вменяют государственную измену, пособничество в ведении агрессивной войны и изменений границ Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!