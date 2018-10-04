Раскрыта роль «отравителя Скрипаля» в побеге Януковича с Украины

Подозреваемый в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Руслан Боширов, которого также называют полковником российской военной разведки Анатолием Чепигой, непричастен к событиям на Украине 2014 года. Об этом рассказал адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Сердюк в эфире телеканала «Дождь».

Сердюк назвал информацию об участии Чепиги в этой операции «фейк ньюс». «Его сопровождали исключительно сотрудники и офицеры службы безопасности президента Украины, и этот факт установлен как судом украинским, так и Генеральной прокуратурой», — утверждает он.

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Адвокат бывшего президента отметил, что глава службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь только однажды обращался в Федеральную службу охраны (ФСО) России. По его словам, это произошло в районе Мелитополя, где была обнаружена засада.

2 октября глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Боширов был причастен к вывозу Януковича в Россию в 2014 году. Предположительно, за эту операцию он получил звание Героя России. Позднее охранник бывшего украинского лидера пообещал рассказать о роли «отравителя Скрипаля» к вывозу из страны главы государства.

26 сентября британская организация Bellingcat раскрыла настоящую личность Боширова. По ее информации, один из «отравителей Скрипалей» — полковник российской военной разведки Анатолий Владимирович Чепига, отмеченный в 2014 году званием Героя России.

Виктор Янукович покинул Украину после насильственной смены власти в Киеве. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

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