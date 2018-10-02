Бывший охранник Януковича пообещал рассказать про «отравителя Скрипаля»

Бывший глава службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь обратился в Оболонский районный суд Киева с просьбой допросить его о роли Руслана Боширова (СМИ утверждают, что под этим именем скрывается полковник российской военной разведки Анатолий Чепига) в сопровождении Януковича в Крым в феврале 2014 года. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

«Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространенной в СМИ информации о судьбе гражданина РФ Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в Автономную Республику Крым в феврале 2014 года», — написал юрист, приложив к посту копию заявления Кобзаря. В июле Кобзарь утверждал, что обращался к Федеральной службе охраны с просьбой вывезти Януковича в Крым, откуда беглый президент переправился в Россию.

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1 октября журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев рассказал, что Чепига-Боширов возглавлял операцию по вывозу Януковича в Россию в 2014 году. По информации журналиста, за эту операцию Боширов получил звание Героя России.

В конце сентября группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали журналистское расследование, из которого следует, что Руслан Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим, в частности, в Чечне. В материале со ссылкой на сайт Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, где учился Чепига, сказано, что в 2014 году ему было присвоено звание Героя России.

За несколько недель до этого британское правительство обвинило российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. По мнению Лондона, Боширов и Петров работают на военную разведку.

Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после насильственной смены власти в Киеве. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

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