«Отравителя Скрипаля» связали с бывшим президентом Украины

Один из обвиняемых Великобританией в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Руслан Боширов (британские СМИ утверждают, что под этим именем скрывается полковник российской военной разведки Анатолий Чепига) возглавлял операцию по вывозу бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году. Об этом в интервью «Громадському» заявил журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, на днях покинувший Россию.

«Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым к России», — поведал Канев.

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По информации журналиста, за эту операцию Боширов получил звание Героя России. Канев пообещал, что в течение ближайших нескольких дней опубликует детальное расследование по фактам участия Боширова в эвакуации Януковича из Украины.

Приближенные к Януковичу люди не подтвердили информацию Канева. Адвокат экс-президента Украины Александр Горошинский заявил, что ему ничего не известно об участии россиян в эвакуации Януковича. «Я этот вопрос не изучал, в материалах дела, предоставленных судом, этого нет, я не прочитал, правда, еще все материалы, но в тех, что я прочитал — я этого не нашел», — сообщил он. Также ему неизвестны фамилии Чепига и Боширов.

Прокурор по делу о государственной измене Януковича Руслан Кравченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Боширова в эвакуации бывшего президента страны, поскольку следствию неизвестно, кто с российской стороны принимал участие в этой операции.

Еще один адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что «полностью отрицает» участие агентов ГРУ в эвакуации экс-президента. По его словам, в феврале 2014 года начальник охраны Януковича Константин Кобзарь связался с дежурным Федеральной службы охраны (ФСО) России, после чего за экс-президентом прилетели вертолеты. Сердюк утверждает, что эту операцию организовала ФСО. Фамилий чиновников, организовавших эвакуацию Януковича, он назвать не смог.

В конце сентября группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали журналистское расследование, из которого следует, что Руслан Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим в частности в Чечне. В материале со ссылкой на сайт Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, где учился Чепига, сказано, что в 2014 году ему было присвоено звание Героя России.

За несколько недель до этого британское правительство обвинило российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. По мнению Лондона, Боширов и Петров работают на военную разведку.

Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после насильственной смены власти в Киеве. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

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