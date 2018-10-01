У «отравителя Скрипалей» нашли связь с российской элитой

Россиянин Александр Петров, которого Великобритания считает одним из подозреваемых по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, продает спортивное питание высокопоставленным чиновникам. Об этом «Комсомольской правде» рассказала женщина, которая, по ее словам, преподавала мужчине английский во время его учебы в университете.

Собеседница сообщила, что мужчина занимается линейкой продуктов здорового питания. «Никакой он не отравитель. Он Саша Петров — человек, приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание», — сказала она. Женщина отметила, что спортпит стоит дорого: «Одна банка под 100 евро, а для курса надо несколько десятков». Она также пояснила, что это сейчас «очень модно среди высокопоставленных людей».

По ее словам, в британский город Солсбери Петров вместе со вторым подозреваемым Русланом Бошировым поехали из-за мероприятия: «что-то вроде семинара для тех, кто занимается распространением этого питания». «В Солсбери есть известная химлаборатория Портон-Даун — военный технопарк. Но они там занимаются в том числе и разработкой спортивного питания — там же тоже применяется химия», — сказала она.

Материалы по теме «Тогда решили завершить это дело» Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию

Женщина заявила, что мужчина был из хорошей семьи: мать, отец-военный и брат-погодок, и переехал откуда-то с Севера. Он «учился на юрфаке, мечтал быть следователем» и гордился, что его и брата наградили за спасение людей «на одном крупном ЧП». Тогда же он начал учить английский и приходил к ней заниматься после учебы.

Собеседница не стала называть свое имя, но сообщила, что уже давно переехала из России в Германию. Она также отказалась сообщить, в каком университете учился Петров, как и какие-либо другие данные о его жизни. «Иначе вы сразу найдете все информацию о Саше. А вдруг его жизнь сейчас в опасности?» — добавила она.

«Комсомольская правда» отмечает, что названный ею бренд спортпита действительно существует. Производят его во Франции или Британии, в США отказались сертифицировать, а в России официально не продают и практически невозможно достать. В то же время в заблокированной соцсети LinkedIn удалось обнаружить аккаунт человека с фамилией Petrow, занимающегося этим питанием, пишет издание.

5 сентября британское правительство обвинило Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипаля. По заявлению Лондона, мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена, они оба работают на российскую военную разведку.

После этого подозреваемые дали интервью, в котором опровергли связь со спецслужбами и заявили, что приехали с туристическим визитом. Позднее журналисты писали, что Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой.

Москва все обвинения в причастности к отравлению отвергла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!