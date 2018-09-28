В Лондоне установили личность третьего «отравителя Скрипалей»

Британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом определили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Telegraph.

Как стало известно изданию, третий подозреваемый — агент российской военной разведки. Его имя не раскрывается. Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество «Новичок» было завезено на территорию страны. Отмечается, что он мог передавать информацию о бывшем сотруднике ГРУ.

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Ранее стало известно, что британские спецслужбы ищут двух новых подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей. По версии источника в британском правительстве, Петров и Боширов могли встретиться с ними после заселения в отель в Лондоне.

26 сентября британская организация Bellingcat выяснила настоящее имя одного из отравителей Скрипалей. Согласно расследованию, за личностью Руслана Боширова скрывался полковник российской военной разведки Анатолий Владимирович Чепига.

5 сентября британское правительство обвинило Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на семью Скрипалей. По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена, они оба работают на российскую военную разведку. Москва все обвинения отвергла.

После выдвинутых Лондоном обвинений телеканал RT опубликовал интервью с Петровым и Бошировым. В нем они опровергли информацию о связи с российской разведкой и утверждали, что приехали с туристическим визитом и собирались посмотреть на местный собор.

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