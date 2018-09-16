Британия начала искать новых подозреваемых по «делу Скрипалей»

Британские спецслужбы ищут двух новых подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Sunday Mirror со ссылкой на источник в британском правительстве.

По данным собеседника издания, предполагаемые отравители Александр Петров и Руслан Боширов могли встретиться с еще двумя подозреваемыми после того, как заселились в отель в Лондоне.

«Считается, что они могли встретиться с куратором, который работал в посольстве, а четвертый, врач, возможно, контролировал все это, чтобы убедиться, что они не рискуют провалить операцию, отравив себя», — пояснил источник.

Ранее 16 сентября постояльцы гостиницы, где останавливались Петров и Боширов, рассказали, что россияне устроили нарковечеринку и пригласили проститутку.

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5 сентября Москву официально обвинили в отравлении Скрипалей. По информации Лондона, подозреваемые по делу въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что указанные мужчины работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер. Кроме того, в российском МИД информацию о том, что подозреваемые по «делу Скрипалей» отправились в Великобританию под вымышленными именами, назвали враньем.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР.

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