В Британии рассказали о нарковечеринке «отравителей» Скрипалей с проституткой

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, провели ночь перед атакой в Солсбери, употребляя марихуану и развлекаясь с проституткой. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на постояльцев гостиницы, где останавливались мужчины.
Как отмечает издание, один из постояльцев отеля заявил, что опознал Петрова и Боширова по фотографиям, опубликованным британской полицией. По его словам, накануне отравления из номера, где проживали россияне, доносился запах марихуаны, который хорошо чувствовался в коридоре. «Было около семи часов вечера», — уточнил он.
Позже, по словам свидетеля, в номер к россиянам пришла женщина. «Я думаю, это была проститутка. У них был секс. Определенно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом», — заявил постоялец, пожаловавшись на то, что шумная вечеринка продолжалась всю ночь.
Перед тем как Петров и Боширов покинули гостиницу, у них произошел конфликт с персоналом, добавил собеседник издания. По его словам, это было связано с неподобающим поведением мужчин.
13 сентября телеканал RT опубликовал интервью с Бошировым и Петровым. В нем они опровергли информацию о связи с российской разведкой и рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии. В Солсбери, по их словам, они находились с туристическим визитом и собирались посмотреть на местный собор.
Британское правительство обвинило Петрова и Боширова в покушении на Скрипаля 5 сентября. По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, указанные мужчины работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.