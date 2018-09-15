В США прокомментировали интервью «отравителей» Скрипалей

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Его слова передает УНН.

«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — сказал Волкер на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

13 сентября телеканал RT опубликовал интервью с Бошировым и Петровым. В нем они опровергли свои связи с российской разведкой и рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии. В Солсбери, по их словам, они находились с туристическим визитом и собирались посмотреть на местный собор. На вопрос, есть ли у них фотографии возле собора, четкого ответа не последовало. Мужчины также рассказали, что часто ездят в Европу не только отдыхать, но и в деловых целях.

Материалы по теме «Тогда решили завершить это дело» Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией публикации западных СМИ о том, что хранящиеся документы Александра Петрова и Руслана Боширова в базе данных Федеральной миграционной службы (ФМС) могут указывать на их причастность к российским спецслужбам.

Британское правительство обвинило Петрова и Боширова в покушении на Скрипаля 5 сентября. По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, указанные мужчины работают на российскую военную разведку, а сама операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!