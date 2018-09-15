В США прокомментировали интервью «отравителей» Скрипалей

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвинили в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Его слова передает УНН.
«Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора», — сказал Волкер на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.
13 сентября телеканал RT опубликовал интервью с Бошировым и Петровым. В нем они опровергли свои связи с российской разведкой и рассказали, что занимаются бизнесом в области спортивного питания и фитнес-индустрии. В Солсбери, по их словам, они находились с туристическим визитом и собирались посмотреть на местный собор. На вопрос, есть ли у них фотографии возле собора, четкого ответа не последовало. Мужчины также рассказали, что часто ездят в Европу не только отдыхать, но и в деловых целях.
На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией публикации западных СМИ о том, что хранящиеся документы Александра Петрова и Руслана Боширова в базе данных Федеральной миграционной службы (ФМС) могут указывать на их причастность к российским спецслужбам.
Британское правительство обвинило Петрова и Боширова в покушении на Скрипаля 5 сентября. По заявлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, указанные мужчины работают на российскую военную разведку, а сама операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.