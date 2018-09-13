Великобритания отреагировала на интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Власти Великобритании ознакомились с интервью подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В Форин-офис слова Александра Петрова и Руслана Боширова назвали лживыми и искажающими информацию, передает ТАСС.

«Правительство Великобритании уверено, что эти люди [Петров и Боширов] — агенты российской военной разведки — ГРУ, которые использовали нелегальное токсичное химическое оружие на улицах нашей страны», — говорится в сообщении, опубликованном репортером LBC Breaking.

Отмечается также, что британская сторона неоднократно требовала у Москвы отчитаться о произошедшем в Солсбери в марте этого года. «Сегодня, как мы видели, они ответили умышленным искажением и ложью», — заявили в Форин-офис.

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Ранее 13 сентября обвиняемые Лондоном в использовании химического оружия в Солсбери россияне дали интервью RT. Мужчины утверждают, что поехали в Солсбери, где жил Скрипаль, по совету друзей и в качестве туристов.

По версии британских властей, подозреваемыми в покушении на Скрипалей являются сотрудники российской военной разведки под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Они, как утверждает официальный Лондон, въехали в Великобританию по настоящим паспортам, но с вымышленными именами. Следствие заявило, что в их номере были найдены следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которым, согласно выводам британских спецслужб, были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия.

Правительство Соединенного Королевства возложило ответственность за покушение на Кремль, в Москве отвергают все обвинения, указывая на их беспочвенный характер.

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