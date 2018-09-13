Симоньян провела вечер в компании «отравителей Скрипалей»

Главный редактор RT и РИА Новости Маргарита Симоньян взяла интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова. Россиян с такими именами и фамилиями Лондон называет исполнителями покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Интервью состоялось вечером 12 сентября, сообщила Симоньян в своем Telegram-канале.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», — написала главред государственного телеканала.

По словам Симоньян, перед интервью она попросила Петрова и Боширова предъявить паспорта и спросила, кто они.

Главред утверждает, что мужчины позвонили ей самостоятельно, сама Симоньян их поисками не занималась. «Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и прочее. Даже нашли парочку, да не тех», — пояснила она.

Как утверждает Симоньян, Петров и Боширов хотели общаться только с ней, поскольку знают ее по эфирам, читают ее в соцсетях и доверяют ей.

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12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что власти страны нашли российских граждан, обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей. Он выразил надежду на то, что они «скоро появятся и сами все расскажут». Днем ранее канал RT объявил, что нашел того самого Петрова, которого британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей. Им оказался начальник участка в томском филиале НПО «Микроген» (научно-производственном объединении «Вирион»). Он заверил, что не имеет никакого отношения к истории Скрипалей.

По версии англичан, Петров и Боширов — это псевдонимы, под которыми действовали сотрудники российской военной разведки. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй публично заявила, что покушение с большой долей вероятности было санкционировано Кремлем. Москва, в свою очередь, предупредила о недопустимости голословных обвинений.

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