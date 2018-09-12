«Отравитель Скрипаля» вышел на связь

Россиянин Александр Петров, которого в СМИ называли возможным исполнителем покушения на Сергея Скрипаля и его дочь, пообещал «на следующей неделе» дать журналистам развернутый комментарий. Об этом Петров заявил в разговоре с корреспондентом канала «России 24» 12 сентября.

«Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — заявил Александр. От других комментариев Петров воздержался.

Телеканал уточняет, что говорил с тем же самым Петровым, который ранее давал комментарий каналу RT. Во время беседы с RT Петров заявил, что работает начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» (научно-производственном объединении «Вирион») и не имеет никакого отношения к истории Скрипалей.

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«Это полное совпадение: не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать», — сказал Петров.

Ранее 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что власти страны нашли российских граждан, обвиняемых Лондоном в отравлении Скрипалей. Глава государства выразил надежду на то, что они «скоро появятся и сами все расскажут».

Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии англичан, это псевдонимы, под которыми скрываются сотрудники российской военной разведки.

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