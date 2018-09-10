Зажиточные россияне оказались под угрозой из-за Скрипалей

Великобритания изучает правомерность выдачи «виз инвестора» сотням зажиточных россиян. Об этом пишет The Guardian.

По информации источника в британском МВД (Хоум-офис), сейчас проводится изучение более 3 тысяч «золотых виз», выдававшихся с 2008 года до апреля 2015-го. Из них более 700 — у граждан России.

В тот период для получения бизнес-визы нужно было вложить в экономику страны миллион фунтов (примерно 1,3 миллиона долларов по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»). Позднее сумму увеличили в два раза, а также ввели проверку происхождения средств. Считается, что до этого некоторые россияне могли получить визу за деньги, нажитые коррупционным путем.

«Мы изучаем все бизнес-визы, выданные до 5 апреля 2015 года, некоторые из которых предоставлялись богатым россиянам. Не исключаем дальнейших изменений в системе, — заявил источник. — Правительство держит под контролем все миграционные маршруты и может забрать визу, если находятся доказательства серьезных нарушений».

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Пока о результатах проверки не сообщается. The Guardian отмечает, что это одна из мер Великобритании в ответ на отравления людей нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, в которых обвинили Россию. Кроме того, так Лондон пытается уменьшить влияние Москвы, пишет издание. Отмечается также, что на фоне испортившихся отношений двух стран российский миллиардер Роман Абрамович уже отозвал заявку на новую визу.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.

В сентябре Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». По информации Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако выданы документы были на вымышленные имена. В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы «Новичка».

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