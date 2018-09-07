Британцев напугали вторым флаконом с «Новичком»

Британские полицейские не уверены, что у отравителей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля был только один флакон с ядом. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Стражи порядка считают, что найденная спустя четыре месяца в мусоре поддельная бутылочка духов Nina Ricci — возможно, не та же самая, что была использована против Скрипаля. Полномасштабный поиск в Солсбери второй емкости не принес результатов.

Следователи не могут достоверно установить, куда злоумышленники выбросили флакон, из которого распылили отравляющее вещество на ручку входной двери в доме жертвы. Также до конца не выяснено, где именно спустя четыре месяца он был найден британцами Чарли Роули и его подругой Доун Стерджесс, позже погибшей от яда. На мусорных контейнерах, на которые указал мужчина, эксперты не обнаружили следов химиката.

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В связи с тем, что второй флакон так и не был найден, полиция Солсбери порекомендовала жителям города не трогать подозрительные предметы на улицах.

Как пишет The Guardian, в доме Скрипаля 7 сентября началось обеззараживание. Сколько займет этот процесс, неизвестно. На время работы в помещении военных и гражданских специалистов соседям предложили съехать, но они отказались. Что ждет строение после, пока не решено: слухи о возможном сносе не подтверждаются.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.

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