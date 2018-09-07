Скрипаля заподозрили в работе на несколько иностранных разведок

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, на которого было совершено покушение, сотрудничал с испанской, чешской и эстонской разведкой. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, Скрипаль несколько раз встречался с сотрудниками спецслужб на территории Испании и мог предоставлять испанским спецслужбам информацию о российской организованной преступности. Некоторые криминальные группировки могут быть связаны с российским правительством.

Скрипаль, вероятно, сотрудничал с разведками Эстонии и Чехии. Поездки в Таллин в 2016 году и в Прагу в 2012 году были санкционированы британской службой внешней разведки МИ-6. На этих встречах он рассказывал о российских спецслужбах и потенциально мог предоставить информацию о российских тайных агентах.

Согласно изданию, бывший сотрудник ГРУ работал в Мадриде в середине 1990-х под прикрытием военного атташе в российском посольстве. В то же время он был завербован британской разведкой.

5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Лондон считает, что они — сотрудники ГРУ. В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы вещества «Новичок», разработанного в Советском Союзе. Были опубликованы фото подозреваемых в аэропорту Гатвик и кадр с камер видеонаблюдения в Лондоне. Москва отрицает свою причастность к происшествию в Солсбери.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!