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Флакон из-под «Новичка» оказался подделкой

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Флакон из-под духов Nina Ricci, в котором нашли нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, — подделка. Об этом РИА Новости сообщила представитель компании PUIG, управляющей брендом.

«Данный флакон является фейком (...). У нас таких флаконов нет, быть не может», — заявила собеседница агентства. По ее словам, Nina Ricci сотрудничает с полицией, чтобы выяснить, откуда появилась такая подделка.

Компания также заверила клиентов, что приобретать товары под брендом Nina Ricci можно без каких-либо опасений. «С ними все в порядке», — добавила представитель PUIG.

5 сентября было обнародовано фото емкости с веществом, от которого пострадали Скрипали и еще двое британцев. Это прозрачный вертикальный парфюмерный флакон с пластиковым распылителем. На нем есть надпись Premier Jour Nina Ricci.

В тот же день Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов. На их арест выдан европейский ордер. Были также опубликованы их фото в аэропорту Гатвик и видео с камер в Лондоне.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.

Пара британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс — оказалась под воздействием того же вещества, от которого пострадали Скрипали, утверждали британские спецслужбы. Роули пришел в себя, однако Стерджесс скончалась. По словам мужчины, он нашел флакон с химикатом и подарил его погибшей, считая, что в нем были духи.

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Предыстория: «Новичок» нашли во флаконе духов Nina Ricci
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