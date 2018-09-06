Российское посольство припомнило еще одну бутылочку с отравой

Посольство России в Великобритании опубликовало в своем Twitter снимок 2003 года, на котором занимавший тогда должность госсекретаря США Колин Пауэлл демонстрирует Совету Безопасности ООН маленькую бутылку, убеждая в наличии в Ираке оружия массового поражения. В твите также содержится еще одно фото, на котором изображен флакон от духов, представленный в качестве сосуда для нервно-паралитического вещества. Именно в нем, по мнению Скотланд-Ярда, содержался «Новичок», ставший причиной смерти двух жителей Эймсбери.

«Старый добрый стиль 2003 года?» — говорится в твите.

Кроме того, в посольстве уточнили, что снимки, продемонстрированные Лондоном в качестве доказательств причастности России к отравлениям, вызывают вопросы. «Основаны на данных разведки, которые никто не видел», — говорится в еще одном посте.

В 2003 году Пауэлл, показывая сосуд, призывал членов Совбеза ООН принять действия в отношении Ирака. Тогда США утверждали, что на территории страны находятся огромные запасы биологического оружия, среди которых, к примеру, сибирская язва. Пробирку Пауэлл использовал для демонстрации малого количества вещества, которое парализовало работу Конгресса в 2001 году. В 2003 году началась военная операция США и ее стран-союзников против Ирака.

Накануне Лондон опубликовал имена и фотографии российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей. Позднее британские таблоиды сообщили, что для распрыскивания химиката был использован флакон духов Nina Ricci Premier Jour.

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