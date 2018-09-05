«Новичок» нашли во флаконе духов Nina Ricci

Россияне, подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, использовали для распрыскивания химиката флакон духов Nina Ricci «Premier Jour». Об этом сообщает The Sun.

По информации таблоида, Александр Петров и Руслан Боширов привезли флакон с собой из России. Пузырек был оснащен специальным разбрызгивателем.

Как отмечается, именно эту емкость позднее нашел в парке британец Чарли Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества в июне вместе с подругой Дон Стерджесс, которая впоследствии скончалась. Как флакон попал в парк, пока неизвестно, однако теперь оба случая связаны воедино.

Ранее 5 сентября Лондон назвал имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей. Кроме того, были опубликованы их фотографии.

Пара британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс — оказалась под воздействием того же вещества, от которого пострадали Скрипали, утверждали британские спецслужбы. Роули пришел в себя, однако Стерджесс скончалась. По словам мужчины, он подарил флакон с химикатом погибшей, считая, что в нем были духи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!