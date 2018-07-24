Мир
 
Последние новости
Россию обвинили в шпионаже против Германии
Рассказ официанта-«террориста» о неблагодарных посетителях оказался обманом
Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года
Tesla заподозрили в массовом отзыве автомобилей
В США задумали вернуть запрет на аборты
Омбудсмен объяснил молчание о пытках в колонии
Депутат Рады раскритиковал украинского чемпиона Усика за отсутствие патриотизма
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Убит тележурналист Денис Суворов
Новости партнеров

Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духов с «Новичком»

Перейти в «Мою Ленту»
Дон Стерджесс

Пострадавший от нервно-паралитического вещества класса «Новичок» в конце июня в Эймсбери Чарли Роули рассказал, что сам подарил контейнер с химикатом погибшей Дон Стерджесс. Об этом пишет таблоид The Sun.

Роули поделился, что испытывает чувство вины, так как преподнес своей подруге, как он считал, духи. Флакон с веществом он нашел, предположительно, в парке королевы Елизаветы в Солсбери.

«Я помню, что нашел емкость с парфюмом, которую подобрал и подарил Дон, — сказал он. — Я все еще был на препаратах, когда мне сообщили, что она скончалась. Думаю, я никогда не смогу это пережить».

Как пишет издание, пострадавший также резко раскритиковал российские спецслужбы, якобы оставившие контейнер с «Новичком» в парке. «Очень безответственно с их стороны, то, как они оставляют такие вещи валяться после того, как сделают свои дела, — поделился Роули. — Это предназначалось для кого-то конкретного, неправильно оставлять его [флакон], чтобы кто-то его нашел».

21 июля специалисты в костюмах химзащиты и масках начали поиск следов нервно-паралитического вещества в общественных туалетах парка королевы Елизаветы.

Роули пришел в себя вечером 10 июля и был выписан из больницы 20 июля. Стерджесс скончалась 9 июля.

Ранее сообщалось, что погибшая брызгала яд на лицо и руки из флакона, который она нашла в местном парке вместе со своим другом Роули. Это подтверждает версию полиции о том, что «Новичок» был обнаружен в небольшой бутылке в квартире Роули.

Пара британцев из Эймсбери отравилась 30 июня. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Роули и Стерджесс положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Novichok survivor Charlie Rowley haunted by guilt after giving girlfriend killer nerve agent — believing it was perfume
Британцы пустились на поиски «Новичка» в общественных туалетах
Пострадавшего от «Новичка» британца выписали из больницы
Другие материалы рубрики
Мир00:03Сегодня
Махатхир Мохамад

Доктор М.

Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
15:52Сегодня

Израиль ответил на сравнение с Гитлером

19:34Сегодня

В США задумали вернуть запрет на аборты

18:52Сегодня

Россию обвинили в шпионаже против Германии

Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
16:45Сегодня

Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого»

14:29Сегодня

Израиль сбил самолет «Сухого»

00:4823 июля

В США подготовились к противостоянию России в киберпространстве

Мир00:0320 июля

Без кокаина

Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
15:22Сегодня

Призвавшего убивать евреев имама заподозрили в экстремизме

17:5921 июля

Россия задумала масштабный удар по позициям сирийских боевиков

11:28Сегодня

Северная Корея начала сносить очередной ядерный полигон

Россия
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россиянин показал коммунальщику аварийное состояние своего балкона, упал и умер
Кремль раскрыл возможные места следующей встречи Путина и Трампа
Родственница Скрипалей подалась в депутаты
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Стало известно о подаренных жертве «Новичка» духов с «Новичком»
В США задумали вернуть запрет на аборты
Россию обвинили в шпионаже против Германии
Израиль объяснил уничтожение самолета «Сухого»
Израиль сбил самолет «Сухого»
Призвавшего убивать евреев имама заподозрили в экстремизме
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Раскрыты подробности инсценировки покушения на Бабченко
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Основатель Femen покончила с собой
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Украинский политик позавидовал России из-за Крымского моста
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Google выдержал удар Европы
Депутаты одобрили повышение НДС
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Россияне полюбили пиво
Все материалы
Силовые структуры
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Названы прозвища ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии
Все материалы
Наука и техника
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
В НАТО из-за России взялись за дороги
Израиль впервые применил «Пращу Давида»
Паук поселился в iMac и начал ползать под стеклом
Океаны оказались под угрозой скорой глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Защитник сборной Хорватии признал ЧМ-2018 лучшим в истории
Российскую фигуристку номинировали на звание спортсменки года
Чемпион России заполучил футболиста ПСЖ
ФИФА назвала лучших футболистов года
Геймер бросил самую сексуальную ведущую прогноза погоды ради игры
Александр УсикПорхал и жалил
Украинец Усик победил россиянина Гассиева. Теперь он король
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
В Mercedes Ольги Бузовой въехал грузовик
Супергероя в американском сериале впервые сыграет трансгендер
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
Канье Уэст снова попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Популярный флешмоб с танцами у автомобиля на ходу признали опасным
Убит тележурналист Денис Суворов
Популярные игры превратили в «прачечную» для отмывания ворованных денег
Британцы разглядели дохлого льва на банке сиропа и пришли в ужас
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Назван самый популярный оттенок лета
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Турист прыгнул в бассейн и сломал шею
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам
Умирающий шестилетний мальчик попросил отдать свои органы нуждающимся
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
В Карелии объявился Хатико
Все материалы
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
До России добрался китайский кроссовер за миллион рублей
Появились подробности про новый Hyundai Santa Fe для России
Кошка повредила «Мерседес» на 1,5 миллиона рублей
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы