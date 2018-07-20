Пострадавшего от «Новичка» британца выписали из больницы

Пострадавший от нервно-паралитического вещества класса «Новичок» в британском Эймсбери Чарли Роули выписан из больницы. Об этом сообщает The Independent.
«Мы желаем ему [Роули] скорейшей дальнейшей поправки (...) Полиция Уилтшира продолжит сотрудничать с другими учреждениями, чтобы помочь мистеру Роули скорее восстановиться», — сказал начальник полиции графства констебль Кир Притчард (Kier Pritchard).
По мнению медиков, пострадавший от «Новичка» не несет угрозы заражения другим гражданам.
Роули пришел в себя вечером 10 июля. Отравившаяся вместе с ним Дон Стерджесс скончалась 9 июля.
Пара британцев 30 июня отравилась в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Роули и Стерджесс положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали.