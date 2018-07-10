Отравившийся «Новичком» британец очнулся

Британец, отравившийся нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», пришел в сознание в больнице Солсбери, передает Reuters.

Чарли Роули попал в больницу после того, как потерял сознание 30 июня. По словам медиков, его состояние остается критическим, но стабильным.

9 июля пострадавшая от «Новичка» в городе Эймсбери вместе с Роули женщина — Дон Стерджес — скончалась в больнице. Полиция Лондона возбудила уголовное дело об убийстве.

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Ранее, 8 июля, сообщалось, что сотрудник полиции из Эймсбери, госпитализированный с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, жив.

В начале марта «Новичком» были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в произошедшем российские спецслужбы. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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