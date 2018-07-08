Госпитализированный полицейский из Эймсбери оказался здоров

Сотрудник полиции из Эймсбери, госпитализированный с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, здоров. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции графства Уилтшир.

«Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, обратившийся за медицинской консультацией в районную больницу Солсбери в связи с продолжающимся расследованием в Эймсбери, был обследован, у него все в порядке», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудника полиции, работающего над делом об отравлении в британском городе Эймсбери, госпитализировали с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом.

30 июня 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Они находятся в той же больнице, где проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Скрипали были отравлены в Солсбери в начале марта. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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