Британская полиция заявила об очередном использовании «Новичка» в Солсбери

Пара британцев в городе Эймсбери была отравлена веществом «Новичок». Об этом заявил глава контртеррористического поздразделения Сконтланда-Ярда Нил Басу, передает РИА Новости.

«Сегодня вечером я получил из Портон-Дауна результаты анализов, свидетельствующие, что два человека соприкоснулись с нервно-паралитическим веществом "Новичок"», — сказал Басу.

Он также рассказал, что сейчас двое пострадавших остаются в критическом состоянии. Они находятся в той же больнице, где лечились от отравления работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Ранее 4 июля полиция английского графства Уилтшир распространила сообщение о «серьезном инциденте» в Солсбери и соседнем Эймсбери. В сообщении говорилось, что два человека госпитализированы в тяжелом состоянии после воздействия неизвестного вещества.

Врачи заметили у 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стерджесс симптомы, схожие с теми, что наблюдались у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне считают, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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