Британцы отравились «Новичком» в новом месте

Пара попавших в больницу британцев не посещала в Солсбери места, в которых бывали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь непосредственно перед отравлением. Об этом заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид, выступая в палате общин (нижняя палата парламента), передает The Independent.

«Нет никаких доказательств того, что либо мужчина, либо женщина, которые сейчас находятся в больнице, посещали любое из мест, где ранее бывали Скрипали», — заявил он.

По словам Джавида, к обеззараживанию всех потенциально опасных мест подходили крайне ответственно. «Наше рабочее предположение: пара контактировала с нервно-паралитическим веществом в другом месте, не в тех зонах, где проводилась первоначальная очистка», — указал он.

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Глава МВД добавил, что вещество, которым отравилась пара жителей соседнего с Солсбери города Эймсбери, также относится к нервно-паралитическому классу «Новичок». Однако нужно время, чтобы установить, полностью ли оно идентично тому, которым отравили Скрипалей, передает Reuters.

Ранее в Скотленд-Ярде также заявили, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс отравились «Новичком». В настоящее время оба пострадавших остаются в критическом состоянии. Они находятся в той же больнице, где проходили лечение Скрипали.

Очевидцы сообщали, что британцам стало плохо 30 июня после того, как они потрогали некий предмет в одном из парков в Солсбери. Однако точное место отравления, как и способ, до сих пор не установлены.

В начале марта в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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