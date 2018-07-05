Великобритания заявила о непричастности России к новому отравлению «Новичком»

Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительным данным, Москва не имеет отношения к отравлению двух британских граждан в городе Эймсбери (графство Уилтшир). Его слова передает РИА Новости.

Он также добавил, что Россия может помочь в расследовании дела.

В Скотленд-Ярде ранее заявили, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которым четыре месяца назад в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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В настоящее время оба пострадавших остаются в критическом состоянии. Они находятся в той же больнице, где проходили лечение Скрипали.

Ранее 5 июля глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что британским спецслужбам следует привлечь к следствию российских специалистов, передавало РИА Новости.

В начале марта в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне считают, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. В атаке обвинили Москву, однако в Кремле все обвинения отвергают. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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