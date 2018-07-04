У отравленной британской пары нашли симптомы Скрипалей

Врачи заметили у пары британцев, отравившихся неизвестным веществом в городе Эймсбери, симптомы, схожие с теми, которые наблюдались у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс сейчас находятся в больнице Солсбери, врачи борются за их жизнь. Знакомая пары сообщила, что они вдруг впали «в состояние зомби» и начали издавать странные звуки. Отмечается, что у них покраснели глаза и была пена у рта.

По заявлениям очевидцев, британцам стало плохо 30 июня после того, как они потрогали некий предмет в одном из парков в Солсбери. Полиция оцепила его, а также несколько мест в Эймсбери, которые пара посещала в последние часы. Сейчас специалисты выясняют, не наткнулись ли пострадавшие на остатки нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Отмечается, что об их связи с Россией или со спецслужбами неизвестно.

Ранее полиция английского графства Уилтшир распространила сообщение о «серьезном инциденте» в Солсбери и соседнем Эймсбери. По первоначальной версии, британцы отравились наркотическими веществами. Отмечается, что партия могла оказаться зараженной токсичным веществом.

В начале марта в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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