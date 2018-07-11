Отравившийся «Новичком» британец стабилизировался и поговорил

Состояние британца Чарли Роули, отравившегося нервно-паралитическим веществом, существенно улучшилось. Об этом говорится на странице больницы города Солсбери в Twitter в среду, 11 июля.

«Он более не находится в критическом состоянии. Его состояние серьезное, но стабильное», — сообщила руководитель среднего персонала медучреждения Лорна Уилкинсон. Она добавила, что Роули оказывают всю необходимую помощь. «Выздоровление Чарли займет время, но прогресс, который мы видим, дает нам повод для оптимизма», — добавила она.

Как передает BBC News, следователи уже смогли провести небольшой допрос Роули. «Сотрудники следственной группы кратко пообщались с Чарли и надеются вновь поговорить с ним в ближайшие дни», — говорится в заявлении Скотленд-Ярда. Отмечается, что все контакты будут проводиться лишь после консультаций с врачами.

Полицейские сейчас пытаются выяснить, как Роули и его спутница Дон Стерджесс, скончавшаяся 9 июля, могли отравиться. Никаких дополнительных комментариев по содержанию бесед в Скотленд-Ярде пока давать не намерены.

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Роули пришел в себя вечером 10 июля.

Пара британцев 30 июня отравилась в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Роули и Стерджес положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. В полиции считают, что британцы могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок».

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, «Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла гражданка Великобритании». Москва обвинения отвергает.

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