Погибшая британка приняла «Новичок» за духи и побрызгалась им

Дон Стерджесс, погибшая в британском Эймсбери от нервно-паралитического вещества «Новичок», могла перепутать его с духами и сама нанести яд на кожу. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на материалы следствия.

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Телеканал отмечает, что погибшая набрызгала яд на лицо и руки из флакона, который она нашла в местном парке вместе со своим другом Чарльзом Роули. Это подтверждает версию полиции о том, что «Новичок» был найден в небольшой бутылке в квартире Роули.

17 июля началось вскрытие погибшей, эксперты попытаются установить точную причину ее смерти, а также попробуют сделать окончательный вывод, умерла ли Стерджесс от «Новичка» из той же партии, которым отравился Скрипаль.

Пара британцев отравилась в Эймсбери 30 июня. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля.

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