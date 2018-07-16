Британия заподозрила российских военных разведчиков в отравлении Скрипалей

Сергея Скрипаля в британском Солсбери, скорее всего, отравили «действующие или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ». Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на пожелавших остаться анонимными официальных лиц в Вашингтоне и Лондоне.
В настоящее время следователи близки к тому, чтобы установить исполнителей операции. Также не исключается причастность других российских разведывательных служб или негосударственных организаций, отмечает издание.
Главное разведывательное управление (ГРУ) является органом внешней разведки Минобороны России. По утверждению The New York Times, эта организация «является тайным ударным отрядом Кремля в конфликтах по всему миру». В частности, именно сотрудники ГРУ обвиняются во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Позднее еще два местных жителя были найдены с теми же симптомами, одна из них, Дон Стерджесс, умерла 9 июля.
В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, «Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла гражданка Великобритании». Москва обвинения отвергает.