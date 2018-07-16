Британия заподозрила российских военных разведчиков в отравлении Скрипалей

Сергея Скрипаля в британском Солсбери, скорее всего, отравили «действующие или бывшие агенты спецслужбы, известной как ГРУ». Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на пожелавших остаться анонимными официальных лиц в Вашингтоне и Лондоне.

В настоящее время следователи близки к тому, чтобы установить исполнителей операции. Также не исключается причастность других российских разведывательных служб или негосударственных организаций, отмечает издание.

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Главное разведывательное управление (ГРУ) является органом внешней разведки Минобороны России. По утверждению The New York Times, эта организация «является тайным ударным отрядом Кремля в конфликтах по всему миру». В частности, именно сотрудники ГРУ обвиняются во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Позднее еще два местных жителя были найдены с теми же симптомами, одна из них, Дон Стерджесс, умерла 9 июля.

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, «Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла гражданка Великобритании». Москва обвинения отвергает.

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