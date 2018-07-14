Лондон раскрыл главную задачу расследования отравления в Эймсбери

В британской полиции рассказали о ходе расследования отравления 44-летней Дон Стерджес и 45-летнего Чарли Роули в Эймсбери. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Главная задача следственной группы на данный момент — определить является ли «Новичок», использованный в Эймсбери, и «Новичок», примененный для отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, веществами из одной и той же партии. В полиции подчеркнули, что собрано уже свыше 400 вещественных доказательств, их отправили для исследования в лабораторию.

Как сообщил помощник комиссара Нейл Басу, расследование, которое ведет полиция крайне важное, и на его завершение потребуется очень много времени.

По версии полиции, в конце июня Роули и Стерджес получили отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя.

Источником нервно-паралитического вещества назвали небольшую бутылку, которую нашли неподалеку от дома Роули.

В британском Минобороны обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка». Москва обвинения отвергает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!