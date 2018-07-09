Россия
 
Последние новости
В России создадут новый «глушитель» спутников
В Британии оценили угрозу от «Новичка»
Бибер женится
США открестились от «грабительской политики»
Два игрока сборной Хорватии обратились в больницу после матча с Россией
На Кубани застрелили бывшего футболиста «Ангушта»
Слепаков объяснился за насмешки над сборной России
Пятилетний мальчик упал в костер в ночь на Ивана Купалу и умер
Отравившаяся «Новичком» в Эймсбери женщина умерла
Новости партнеров

В России усмотрели провокацию в отравлении в Эймсбери

Перейти в «Мою Ленту»
Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин

Москва будет требовать от Великобритании доказательств причастности к отравлению двух человек нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери. Об этом рассказал «Известиям» постоянный представитель России при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

Он отметил, что подобные истории в последнее время предшествуют важным событиям. «Сейчас грядут финальная стадия ЧМ-2018 и саммит России и США в Хельсинки. Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами», — сообщил Шульгин.

Представитель РФ при ОЗХО добавил, что Россия предлагала помощь в расследовании отравления Новичком в Эймсбери, однако британская сторона все предложения «высокомерно» отвергла.

Ранее, 8 июля, стало известно, что женщина, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», скончалась в больнице. Полиция Лондона возбудила уголовное дело об убийстве. Второй пострадавший, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии.

Министр внутренних дел Саджид Джавид заявлял, что Великобритания не планирует вводить новые санкции против России. Он выразил уверенность, что именно Россия виновата в отравлении Скрипалей.

По данным Лондона, как Сергей и Юлия Скрипали, так и Чарли Роули и Дон Стерджесс подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Мы сталкиваемся с извращенной логикой ОЗХО»
Отравившаяся «Новичком» в Эймсбери женщина умерла
Лондон оценил возможность новых санкций после отравления в Эймсбери
Россия обвинила Запад в шантаже
Другие материалы рубрики
Россия00:02 8 июля

«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»

Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
17:27 6 июля

Ликвидаторы Чернобыля лишились своих компенсаций и подали в суд

20:46 6 июля

У 35-летнего российского девственника обнаружили ВИЧ

15:55 6 июля

Следователь по делу продавшей лекарство матери-одиночки опроверг его закрытие

Россия11:29 6 июля

По законам улиц

Коварный тест на знание современной Москвы
12:06 6 июля

Число пассажиров московского метро приблизилось к населению Китая  

03:33 7 июля

Смертельное ДТП под Краснодаром попало на видео

15:07 6 июля

Суд передумал штрафовать россиянку за рассказ об изнасиловании в полиции

Россия00:03 7 июля

«У нас две крайности — либо святой, либо негодяй»

Чемпионат мира объединил россиян. И так же быстро их рассорит
16:11 5 июля

В Москве с 40-го этажа жилого дома упал лифт с пассажиром

20:46 6 июля

Девять человек погибли в аварии под Краснодаром

13:52 6 июля

Перепродавшую запрещенное лекарство мать-одиночку передумали наказывать

Россия
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
По законам улиц
Коварный тест на знание современной Москвы
«У нас две крайности — либо святой, либо негодяй»
Чемпионат мира объединил россиян. И так же быстро их рассорит
Ликвидаторы Чернобыля лишились своих компенсаций и подали в суд
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
Следователь по делу продавшей лекарство матери-одиночки опроверг его закрытие
Смертельное ДТП под Краснодаром попало на видео
Все материалы
Мир
Дожили
Друзья России жестоко убивают своих стариков и детей. Все из-за пенсий
Появились первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде
Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде остановили
Госпитализированный полицейский из Эймсбери оказался здоров
Лондон оценил возможность новых санкций после отравления в Эймсбери
Недетский мир
Дети под опиумом вкалывают и умирают. Европа не против
«Новичок» снова ударил по Британии
Новые жертвы на грани смерти. С отравления Скрипалей прошло четыре месяца
Все материалы
Бывший СССР
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
Украинцы вновь облюбовали Крым
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Таджичка вогнала в сына-младенца десять иголок ради возвращения мужа
Украина придумала «суперход» для вступления в НАТО
В Киеве предрекли конец Украине в случае попытки вернуть Крым силой
Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины»
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
«МегаФон» поддержит матч Россия — Хорватия новыми билбордами
Тушинский машиностроительный завод выставили на Avito
Центробанк пообещал россиянам полуфинальный полурубль
Главе соперника «Газпрома» купили бронированный Cadillac
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Американец вырастил коноплю в московской квартире и сел в тюрьму на 11 лет
Задержан первый прибывший в горящий ТЦ «Зимняя вишня» пожарный
Певец Пенкин уснул на лавочке в центре Москвы и лишился многого
Бывший начальник отдела МВД в аэропорту Внуково осужден за взятки
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
Китай предложил России создать «космический интернет»
Проект военного транспортника Ил-112 оказался под угрозой
Раскрыты характеристики новейшего российского «летающего радара»
Второй за два дня истребитель МиГ разбился в Европе
Все материалы
Спорт
Спасибо, ребята
Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно
Украина вступилась за восславившего ее футболиста сборной Хорватии
Лежащий Неймар стал символом симуляции
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорватскому футболисту
Черчесов собрался «сделать лучше» на ЧМ-2022
ФИФА заинтересовалась словами хорватского футболиста «Слава Украине!»
Английские фанаты устроили набег на ИКЕА после победы над Швецией
Все материалы
Культура
«Расплющенные солнцем тела»
Голые и беззаботные отдыхающие на пляжах в живописных фотографиях со всего мира
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
«Тони трогал тебя там, где нельзя?»
Почему не стоит полностью доверять показаниям детей
Умер создатель Человека-паука и Доктора Стрэнджа
Умер отстоявший канонизацию адмирала Ушакова писатель Валерий Ганичев
Лидер Panic! At the Disco признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Сыгравшая Арью Старк актриса попрощалась с «Игрой престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Посланные за смертью
Они засыпают на могилах и доживают свой век в одиночестве
«Отец интернета» раскрыл давний секрет
Неприкасаемые
Северной Корее не нужны ядерные бомбы. У Ким Чен Ына есть кое-что помощнее
Кот-хамелеон слился с полом и запутал пользователей сети
Рассказавшую о подготовке «большой войны» в Донбассе программу закрыли
Все материалы
Ценности
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Звериные головы
Кастеты, русский мат и голова фламинго. Рассудок в Париже сохранили не все
Раскрыты признаки поддельной сумки
Ко-ко-кошник
Почему российские фанаты надели петушиные гребешки
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Назван непригодный для шопинга возраст
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Найден способ сэкономить при бронировании авиабилетов
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Российский турист обокрал турецкий магазин шуб и попался
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Сбежавшая черепаха вернулась к эстонцу спустя три года
Мэр в Ливане одел полицейских в сексуальную форму
Смертельно ядовитые книги нашли в датском университете
Три любовницы узнали друг о друге и сдали альфонса в полицию
Все материалы
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
25 самых популярных машин: Lada победила Kia
Главные бестселлеры российского рынка июня 2018 года
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
За Йоахима Лева
Немцы порвали «бензиновый» рекорд гонки Пайкс Пик на электромобиле
В Сети раскрыли дизайн обновленного Hyundai Elantra
51-летний автобус ЗИЛ без пробега оценили в 28 миллионов рублей
Bugatti сделает очень быстрый Chiron за пять миллионов евро
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Названы три города России с дорожающими квартирами
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Россия установила новый ипотечный рекорд
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Все материалы