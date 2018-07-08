Лондон оценил возможность новых санкций после отравления в Эймсбери

Великобритания не планирует вводить новые санкции против России после того, как два человека отравились нервно-паралитическим веществом в Эймсбери. Слова министра внутренних дел Саджида Джавида приводит издание The Guardian.

«В настоящее время таких планов нет. Мы не хотим делать поспешных выводов», — заявил Джавид. По словам министра, эксперты точно определили, что токсин, от которого пострадала пара в Эймсбери, идентичен нервно-паралитическому веществу, которым отравились Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте этого года в Солсбери.

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Министр также выразил уверенность, что именно Россия виновата в отравлении Скрипалей. «Возвращаясь к марту, мы знаем, что это сделали россияне, мы знаем, что это был варварский и бесчеловечный акт со стороны российского государства. Однако в отношении этого конкретного инцидента [в Эймсбери] нам необходимо иметь больше информации и позволить полиции заниматься своей работой», — заявил Джавид.

По словам главы МВД, в данный момент он не располагает информацией о том, что новые пострадавшие отравились, посетив места, которые ранее посещали Скрипали. Джавид посоветовал прислушаться к советам профессионалов и заверил, что власть принимает меры предосторожности.

30 июня 45-летнего Чарльза Роули и 44-летнюю Дон Стерджес обнаружили в бессознательном состоянии в городе Эймсбери близ Солсбери, где в марте этого года отравились российский перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что все они отравились «Новичком».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

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