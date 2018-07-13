МИД ответил на обвинения во вмешательстве российских разведчиков в выборы в США

Обвинение 12 российских разведчиков во вмешательстве в американские выборы призвано испортить атмосферу перед встречей лидеров России и США, заявили в МИД. Комментарий был опубликован в пятницу, 13 июля, на сайте ведомства.

«Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам. Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США», — отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что политические силы США изо всех сил стараются «реанимировать старую утку о мнимом "вмешательстве России в американские президентские выборы"». «Вот только из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству [ГРУ РФ] и причастность к кибервзломам», — заключили в министерстве.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля.

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