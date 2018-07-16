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Брат пострадавшего в Эймсбери рассказал о «Новичке» во флаконе от духов

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Нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали два человека в британском Эймсбери, было залито во флакон от духов. Об этом «Би-Би-Си» сообщил родственник одного из отравленных.

По словам Мэтью Роули, его брат Чарльз подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице. Ранее полиция сообщала, что яд был найден в небольшой бутылке в квартире Роули.

Правоохранительные органы отказались комментировать это утверждение.

Пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — 30 июня отравилась в Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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