Брат пострадавшего в Эймсбери рассказал о «Новичке» во флаконе от духов

Нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали два человека в британском Эймсбери, было залито во флакон от духов. Об этом «Би-Би-Си» сообщил родственник одного из отравленных.

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По словам Мэтью Роули, его брат Чарльз подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице. Ранее полиция сообщала, что яд был найден в небольшой бутылке в квартире Роули.

Правоохранительные органы отказались комментировать это утверждение.

Пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — 30 июня отравилась в Эймсбери. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля.

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