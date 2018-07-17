Женщину назвали вероятным отравителем Скрипаля

Покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могла организовать группа из шести человек, в которой главным исполнителем была женщина. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

«Вполне логично полагать, что женщина могла быть в команде и играла ключевую роль», — заявил источник в разведывательных службах. Как отмечается, такую теорию подтверждают и данные о том, что нервно-паралитическое вещество находилось во флаконе из-под духов. О нем ранее заявил брат пострадавшего от токсина британца.

По его словам, отравившиеся Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли в парке флакон либо от духов, либо от лосьона после бритья, уточняет Daily Mail. После они опробовали содержимое на себе. Ранее полиция сообщала, что яд был найден в небольшой бутылке в квартире Роули.

По версии правоохранительных органов, «Новичок» был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля. После этого киллеры, по видимому, выбросили контейнер, в котором вещество доставили в Солсбери, его и нашли Роули и Стерджесс. СМИ сообщали, что в атаке могли быть задействованы действующие или бывшие агенты ГРУ.

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В то же время ученый Вил Мирзаянов, занимавшийся исследованием «Новичка», заявил, что перевозить его в стеклянной бутылочке по меньшей мере странно и небезопасно. По его словам, в российском НИИ отравляющие вещества могли храниться в стеклянных ампулах, «однако их помещали в металлический контейнер, на дне которого находился активированный уголь». «При доставке со склада в лабораторию было обязательно, чтобы это делали два человека, в защите и с противогазом наготове. В Англии, значит, кто-то запросто поработал с бутылочкой, без противогаза и специальных перчаток, а затем положил бутылочку в карман или сумку и вовсе запросто так выбросил», — усомнился он в версии британской полиции.

Пара британцев отравилась в Эймсбери 30 июня. Было установлено, что они оказались под воздействием нервно-паралитического вещества «Новичок», которым в марте в соседнем городе Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пару поместили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали, однако женщина умерла. Роули же пришел в себя вечером 10 июля.

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