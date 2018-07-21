Британцы пустились на поиски «Новичка» в общественных туалетах

Специалисты в костюмах химзащиты и масках начали поиск следов нервно-паралитического вещества класса «Новичок» в общественных туалетах парка королевы Елизаветы в британском Солсбери. Об этом сообщает Sky News.

Туалеты огорожены защитным забором. Кроме того, пробы берутся со всех скамеек в парке. Операция по выявлению следов токсина началась вечером в пятницу, 20 июля, и продолжилась на следующий день.

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По версии следствия, это одно из мест, где перед отравлением побывали пострадавшие в конце июня британцы Дон Стерджесс и Чарли Роули из Эймсбери.

Роули пришел в себя вечером 10 июля и был выписан из больницы 20 июля. Стерджесс скончалась 9 июля.

Ранее сообщалось, что погибшая брызгала яд на лицо и руки из флакона, который она нашла в местном парке вместе со своим другом Роули. Это подтверждает версию полиции о том, что «Новичок» был обнаружен в небольшой бутылке в квартире Роули.

Пара британцев из Эймсбери отравилась 30 июня. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Роули и Стерджесс положили в ту же больницу, где проходили лечение Скрипали.

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