Лавров высказался о происхождении данных о деле Скрипалей

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, откуда британцы черпают информацию о деле с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Слова министра приводит «Интерфакс».

«Откуда и все — из интернета», — сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов. Он также согласился с тем, что люди, говорящие о различных версиях отравления, — «хорошие выдумщики».

Ранее в сети появилось видео с камеры, на которое попали россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в совершении атаки.

До этого сообщалось, что российский МИД сомневается в подлинности фотографий подозреваемых.

5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы вещества «Новичок», разработанного в Советском Союзе. На арест Петрова и Боширова выдан европейский ордер. Были также опубликованы их фото в аэропорту Гатвик и кадр с камер в Лондоне.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.

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