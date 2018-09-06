Объяснены нестыковки на фото «отравителей Скрипалей»

Британская полиция объяснила совпадающее время на фотографиях предполагаемых отравителей бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, снятых в аэропорту Гатвик. Об этом представитель полиции Лондона рассказал РИА Новости.

«Фотографии двух подозреваемых в Гатвике были сняты с двух разных камер, размещенных в двух разных коридорах», — сказал он. Собеседник агентства добавил, что снимки сделаны в момент выхода пассажиров по прибытии с международных рейсов.

5 сентября сообщалось, что российский МИД сомневается в подлинности фотографий подозреваемых. Пользователи сети также заметили, что на двух снимках указано одно и то же время — 16:22:43.

Ранее корреспондент «Би-би-си» Дэниэл Сэндфорд опубликовал фото россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Он также показал снимок с камеры наружного наблюдения, на котором, предположительно, изображены Александр Петров и Руслан Боширов.

Незадолго до этого Великобритания заявила, что в номере, где останавливались россияне, найдены следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в СССР. Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.

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