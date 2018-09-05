В фотографиях подозреваемых по «делу Скрипалей» нашли нестыковки

Российский МИД сомневается в подлинности фотографий подозреваемых по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Пользователи сети также обратили внимание, что на фотографиях подозреваемых, которые опубликовал Скотленд-Ярд, изображен один и тот же коридор аэропорта Гэтвик и совпадает время — 16:22:43.

Ранее 5 сентября сообщалось, что корреспондент «Би-би-си» Дэниэл Сэндфорд разместил в своем Twitter-аккаунте фото россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Он также показал снимок с камеры наружного наблюдения, на котором, предположительно, изображены Александр Петров и Руслан Боширов.

Незадолго до этого Великобритания заявила, что в номере, где останавливались россияне, найдены следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в СССР. Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению и выслали из страны российских дипломатов. Москва все обвинения отвергла и ответила зеркальными мерами. Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.

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