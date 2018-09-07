Раскрыты новые подробности об отравивших Скрипалей «агентах ГРУ»

Мужчины, подозреваемые британской стороной в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, представлялись бизнесменами. Об этом пишет The Telegraph.

Как сообщил газете источник в силовых структурах, отравители использовали псевдонимы Александр Петров и Руслан Боширов и назывались предпринимателями из Санкт-Петербурга, чтобы получить британскую визу. Их реальные имена не называются, однако правоохранительные органы Соединенного Королевства их знают.

The Sun отмечает также, что выйти на подозреваемых удалось несколько месяцев назад. Информацию о них не разглашали, надеясь задержать их на основании европейского ордера, если они вновь появятся на территории Евросоюза.

Опознать их удалось после анализа записей с камер. Кадры с подозреваемыми сравнили с уже имевшимися записями британской разведывательной службы МИ6 и Центра правительственной связи (GCHQ). Оказалось, что мужчин ранее идентифицировали как «членов военной разведки России», которые «проводили шпионские операции в других частях Европы», говорится в материале. Утверждается, что они являются сотрудниками «спецназа ГРУ» — подразделения специального назначения, занимающегося «мокрой работой» за рубежом, в том числе убийствами.

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5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». По информации Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако выданы документы были на вымышленные имена. В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы вещества «Новичок», разработанного в Советском Союзе.

Были также опубликованы их фото в аэропорту Гатвик и видео с камер в Лондоне. На арест Петрова и Боширова выдан европейский ордер.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.

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