«Отравитель» Скрипалей прокомментировал обвинения Британии

Сотрудник российского производителя иммунобиологических препаратов «Микроген» Александр Петров прокомментировал данные о своей причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом он рассказал RT, сообщается в четверг, 6 сентября, в Telegram-канале издания.

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения. Это полное совпадение: я не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать», — рассказал мужчина. Он добавил, что работает начальником участка в научно-производственном объединении «Вирион» — томском филиале «Микрогена».

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5 сентября газета «Фонтанка» собрала информацию о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых Великобритания официально обвинила в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. По данным издания, номера заграничных паспортов мужчин отличаются лишь последней цифрой, а Петров родился 31 июля 1979 года. Человека с таким именем и фамилией журналисты нашли в списке сотрудников ФГУП НПО «Микроген».

В тот же день сообщалось, что на арест Боширова и Петрова выдан европейский ордер. Были также опубликованы их фото в аэропорту Гатвик и видео с камер в Лондоне.

В начале марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в городе Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению. Москва все обвинения отвергла.

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