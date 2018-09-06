США, Франция, Германия и Канада поддержали новые обвинения по делу Скрипалей

Великобритания, США, Франция, Германия и Канада выпустили совместное заявление, в котором выразили «полное доверие» обвинениям в отношении двух россиян по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Sky News.

Западные страны считают, что эта операция «почти наверняка» была одобрена российскими властями на высшем уровне.

«Вчерашнее сообщение укрепило наше намерение прервать враждебную деятельность иностранных разведывательных сетей на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан и самих себя от всех форм пагубной государственной деятельности, направленной против нас и наших обществ», — говорится в заявлении.

Лидеры пяти стран еще раз выразили «возмущение» атакой на Скрипалей, приветствовали прогресс в расследовании и призвали всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться к британским властям.

«Мы полностью доверяем оценке британских властей, что двое подозреваемых были офицерами российской службы военной разведки, также известной как ГРУ», — цитирует заявление BBC News.

5 сентября Великобритания назвала имена двух россиян, которые обвиняются в отравлении Скрипалей, — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон считает, что они являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известно под своим бывшим названием — ГРУ).

4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их нашли в бессознательном состоянии в сквере. Скрипали несколько недель провели в больнице. Британские власти с самого начала заявили, что отравление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», разработанного в Советском Союзе и за преступлением стоит Россия. В Москве полностью отрицают обвинения.

30 июня пострадали еще два жителя Солсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Роули рассказал, что нашел в парке флакон духов и подарил Дон. Британские спецслужбы утверждают, что пара также подверглась воздействию «Новичка». Стерджесс умерла, Роули находится в реанимации.

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