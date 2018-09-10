В «деле Скрипалей» появились «Чистильщики»

Покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» организовала группа из шести человек под названием «Чистильщики», пишет Daily Mirror со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании.

Помимо Александра Петрова и Руслана Боширова, в операции участвовали еще четыре человека, утверждает источник. Петров и Боширов прилетели в лондонский аэропорт Гатвик 2 марта, остальные прибыли в Великобританию приблизительно в то же время через другие аэропорты. Они использовали в документах данные людей, которые находятся в тюрьмах на территории Евросоюза.

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«Группа обеспечения нужна была, чтобы наблюдать за Скрипалями. Петров и Боширов должны были знать, что Скрипали не вернутся домой, пока они опрыскивают им дверь "Новичком"», — сказал источник Mirror.

5 сентября британские власти заявили, что Скрипалей отравили два сотрудника ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Их личности были установлены после анализа 11 тысяч часов записей с камер видеонаблюдения. Американская New York Times 7 сентября сообщила, что Скрипаль сотрудничал с испанской, чешской и эстонской разведкой. Он мог предоставлять испанцам информацию о российской организованной преступности, в том числе о группировках, которые могут быть связаны с российскими властями. Москва отрицает любую причастность к покушению на Скрипалей.

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