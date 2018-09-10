Кремль остался в неведении относительно подозреваемых по «делу Скрипаля»

Кремль не располагает информацией о личностях, которых британская сторона подозревает в отравлении в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 10 сентября, передает ТАСС.

«Если какая-то информация на сей счет будет, то она будет у этих соответствующих органов», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что расследованию «дела Скрипалей» способствовало бы сотрудничество британской стороны, однако Лондон отвергает эту возможность.

5 сентября Лондон раскрыл имена российских подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ. По версии британских следователей, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что преступление с большой долей вероятности было санкционировано Кремлем.

Москва осудила высказывание Мэй и указала на недопустимость подобных голословных обвинений. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже не причастны к инциденту в Солсбери.

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