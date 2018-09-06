Кремль ответил на обвинение Лондона в адрес Путина

Кремль считает недопустимыми утверждения Лондона о причастности высшего руководства России к делу об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 6 сентября.

«Вчера госпожа [премьер Британии Тереза] Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже, и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может идти речи, какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», — сказал Песков.

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Представитель Кремля выразил сожаление в связи с нежеланием британской стороны взаимодействовать с Москвой по «делу Скрипалей». Он пояснил, что российская сторона могла бы предпринять какие-то действия в отношении представленных Лондоном подозреваемых, однако для этого необходим запрос.

«Для того чтобы проверять их личности, для того чтобы у нас были правовые основания для проверки их личностей, нам необходимо обращение британской стороны», — пояснил он.

Накануне Тереза Мэй официально обвинила РФ в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери. По ее словам, операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

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