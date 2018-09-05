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Москва отреагировала на данные об отравителях Скрипалей

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Юрий Ушаков

Из Лондона идет противоречивая информация о расследовании дела об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости в среду, 5 сентября.

«Просто мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, как и вам, я думаю. Тем более там был еще комментарий по линии Скотленд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться», — сказал Ушаков.

Так он прокомментировал опубликованные британской стороной фотографии и фамилии лиц, якобы причастных к инциденту в Солсбери. «Эти данные — это не данные, а непонятно что», — добавил он.

Ранее в среду Лондон сообщил, что злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Вскоре после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила РФ в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери. По ее словам, операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

В МИД России призывают британские официальные лица «перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

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