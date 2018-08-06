Мир
 
Последние новости
ФБР задержало четырех россиян
Стали известны подробности издевательств над заключенными в Петербурге
Погребняк договорился с незаконно уволившим его «Динамо»
Лучшим почтальоном Москвы оказался студент-дорожник  
Бегунья встретила разъяренных коров и попыталась применить «дикое карате»
Власти Туркменистана выдали игрушечные компьютеры за настоящие
Черчесов сравнил Акинфеева с Яшиным
Россиянам пообещали низкие цены на ЖКХ
Грузия ответила на «страшное» предсказание Медведева о вступлении в НАТО
Новости партнеров

Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу Скрипалей

Перейти в «Мою Ленту»

Лондон намерен направить Москве запрос на выдачу россиян, подозреваемых в отравлении людей нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом пишет в понедельник, 6 августа, газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и силовых структурах Великобритании.

По данным газеты, власти хотят добиться экстрадиции из России двух граждан страны. Отмечается, что за месяцы тщательного расследования, которое вели сотни полицейских и сотрудников спецслужб, они «полностью проследили передвижения двух россиян с момента из въезда в Великобританию и до отъезда» из страны.

Издание пишет, что запрос подготовила Королевская прокурорская служба. Она готова направить его в любой момент. В то же время The Guardian указывает, что подобный запрос несомненно будет отвергнут Россией и приведет к новому раунду дипломатического скандала.

Отношения Москвы и Лондона, а также ряда других стран Запада, серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания 4 марта, позднее они пришли в себя.

Кроме того, 30 июня отравилась пара британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс. Спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же вещества, от которого пострадали Скрипали. Роули пришел в себя, однако Стерджесс скончалась. По словам мужчины, он подарил флакон с химикатом погибшей, считая, что в нем были духи.

Власти Великобритании полагают, что все четверо отравились нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях. В итоге Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
UK poised to ask Russia to extradite Salisbury attack suspects
В России забеспокоились из-за уничтожения улик по «делу Скрипалей»
Россию заподозрили в атаке на расследующую отравление Скрипалей лабораторию
Жертве отравления «Новичком» отказали в достойных похоронах
Другие материалы рубрики
Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
19:12Сегодня

ФБР задержало четырех россиян

16:22Сегодня

Бежавшего из Китая мусульманина по ошибке вернули в Китай

18:17Сегодня

Взрыв в Болонье разнес трассу и покалечил десятки человек

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
16:44Сегодня

Огненный столб взмыл в небо вблизи аэропорта и попал на видео

12:07Сегодня

Сын Усамы бен Ладена породнился с исполнителем теракта 11 сентября

17:59Сегодня

Россия уведомила Грецию о последствиях высылки дипломатов

Мир00:0218 июня

«Русский — это угроза»

Кто сделал Америку главным врагом России
02:04Сегодня

Взрыв дрона в момент выступления президента Венесуэлы попал на видео

16:16Сегодня

Дрязги врачей в лондонской больнице повысили смертность пациентов

16:48Сегодня

Поддерживаемых США саудовцев уличили в сделках с «Аль-Каидой»

Россия
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Замшелые и отвратительные стереотипы»
Можно ли считать женщину человеком и зачем? Отвечают россияне
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
В РПЦ обвиняемых в оскорблении чувств верующих призвали каяться
Профессор РАМН призвал ограничить геев в правах
Депутат призвал спасти россиян от одержимости похотью
Все материалы
Мир
Рабы Аллаха
Мусульмане захватили их дома и пирамиды. Осталось только умереть
ФБР задержало четырех россиян
Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу Скрипалей
Взрыв в Болонье разнес трассу и покалечил десятки человек
Огненный столб взмыл в небо вблизи аэропорта и попал на видео
«Пора карать врагов ислама»
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Потерявшегося Порошенко нашли в ресторане
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
Украинцев попросили потреблять меньше газа назло России
Грузия ответила на «страшное» предсказание Медведева о вступлении в НАТО
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Назван самый популярный автомобиль в России
Роспотребнадзор подсчитал долю поддельного молока
Для строительства «Петра Великого» применили 250 тонн алюминиевых полуфабрикатов
На образование чиновников потратят миллионы
Все материалы
Силовые структуры
Рабы божьи
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
РПЦ отреагировала на материал «Ленты.ру» о детях-невольниках в приютах
«Лента.ру» опубликовала расследование о детях-невольниках в РПЦ
Полиция не нашла жалоб на убитого дочерьми отца
Стало известно имя пойманного в Испании российского вора в законе
Все материалы
Наука и техника
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
Рогозин нашел способ спасти русский космос
Предсказано массовое подорожание смартфонов из-за iPhone
Найдены пережившие извержение Везувия древнейшие артефакты
Названы самые отвратительные запахи
Все материалы
Спорт
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Черчесов сравнил Акинфеева с Яшиным
На провалившего ЧМ-2018 Смолова нашелся покупатель
Тренер прокомментировал отказ призерки Олимпиад от сборной России
Призерка Олимпиад отказалась от сборной России
Некого доить
В России загибаются футбольные клубы. Кто их спасет?
Президент «Реала» приуныл из-за Роналду и нашел игрока на рекордную сумму
Все материалы
Культура
«Все выливается в грязное безумие»
Что творится на секретных вечеринках и нелегальных рейвах под палящим солнцем
Видели ночи
Кино недели: от «Жарких летних ночей» до «Судной ночи. Начало»
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
Российская актриса вышла на сцену и умерла
Звезды «Игры престолов» показали сексистскую правду о кастинге в кино
Умерла актриса из «Не шутите с Зоханом»
В анонсе «Карточного домика» Кремль залили кровью
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты
Лидер «Шалтая-Болтая» вышел из тюрьмы
Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram
Тела убитых в Африке журналистов доставили в Россию
Все материалы
Ценности
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Пока ты спал
Как женщине с пользой провести время в постели
Умер самый титулованный в мире повар
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Любимый бренд скинхедов изменил логотип
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Все материалы
Путешествия
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Акула убила туриста в Египте
Аэропортам Европы предрекли катастрофическую загруженность
Эйфелеву башню открыли после забастовки
Российские туристы застряли в Болгарии
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Бегунья встретила разъяренных коров и попыталась применить «дикое карате»
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
Американка отвлеклась на онлайн-казино во время работы и выиграла миллионы
Британская принцесса рассекретила тайную часть дворца
Все материалы
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Тест: это турбонаддув или газонокосилка?
Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз
Обман зрения
Невероятные автомобильные диорамы, которые не отличить от реальности
Объявлены российские цены на новый Kia Ceed
В машину вместо масла залили WD-40 и поехали на ней
Последнюю «Приору» сфотографировали на заводе
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы