«Отравитель Скрипаля» довел до банкротства фабрику нижнего белья в Одессе

Россиянин Александр Петров, которого в СМИ называли возможным отравителем Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери, был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и довел до банкротства фабрику нижнего белья в Одесской области. Об этом сообщает RT.

Издание проверило опубликованную ранее информацию о том, что Петров родился 13 июля 1979 года, а его дед Иван Старченко во время Великой Отечественной войны командовал «31-й стрелковой бригадой СМЕРШ» в составе 2-го Украинского фронта, где познакомился с будущей женой Надеждой Мороз. Согласно базе данных «Мемориала», во время войны Иван Старченко возглавлял отдел контрразведки 31-й стрелковой дивизии. Перед смертью он жил в доме на улице Маршала Тухачевского в Москве, который потом снесли. Его невестка Анна подтвердила, что тесть воевал, его жену звали Надежда, а дочь — Тамара, и у Тамары есть сын Александр Юрьевич.

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В 1998 году Александр Юрьевич Петров, родившийся 13 июля 1979 года, был условно осужден за кражу на два года. Пять лет назад у него были проблемы с возвратом кредитов, он выступал ответчиком по искам крупных банков. В российском реестре юридических лиц нет информации о его бизнесе.

Однако в украинских базах сказано, что некто Олександр Петров с теми же паспортными данными, прописанный по тому же адресу на улице Маршала Тухачевского, является соучредителем Любопольской швейной фабрики в Одесской области, которая преимущественно шьет нижнее белье и майки. Второй соучредитель фабрики Сергей Прудников заявил, что Петров вышел из бизнеса, оставив долги на полмиллиона гривен, при этом россиянин «пол-Одессы кинул», и его «много кто ищет». Самой швейной фабрике грозит банкротство из-за мошеннических действий Петрова. Ни Прудников, ни другие сотрудники фирмы не узнали бывшего коллегу на фотографии, опубликованной британскими спецслужбами.

5 сентября Лондон опубликовал фотографии двух россиян. По версии англичан, это сотрудники ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, совершившие 4 марта покушение на Сергея и Юлию Скрипаль с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». Россия отрицает все обвинения в причастности к покушению.

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